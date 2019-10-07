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فيديو.. عبد العال للحكومة: لن تعقد جلسة عامة للبرلمان إلا بحضور 5 وزراء على الأقل

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:28 م
فيديو.. عبد العال للحكومة: لن تعقد جلسة عامة للبرلمان إلا بحضور 5 وزراء على الأقل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح - حازم عبد الصمد

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وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وممثل الحكومة بالجلسة العامة للبرلمان، بضرورة حضور الوزراء الجلسات العامة للمجلس، قائلا "آخر مرة يحضر مساعد وزير بغير صحبة الوزير المُختص، فيما عدا الوزيرين المعنيين بالأمن الداخلى والخارجى نظرا للظروف المحيطة بعملهما".
 
 
وتابع عبد العال قائلا "أرجو أن تراعى الحكومة ذلك، مفيش جلسة على الإطلاق هتنعقد إلا بحضور 5 وزراء على الأقل، وهذا أمر لن يمر مرور الكرام، هناك وزيرين عملهما يحتاج التواجد الميدانى فيما عدا ذلك هناك أزيد من 30 وزيرا مش كتير يحضر 5 منهم".
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة بمجلس النواب الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقويات، حيث طلبت الحكومة حضور المستشار مساعد وزير العدل الجلسة، وهو ما وافق عليه البرلمان.
 
 

مجلس النواب

الحكومة

على عبد العال

عمر مروان

اليوم السابع بلس

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