فيديو.. رجل يعانى من حالة نادرة تجعل قزحية عينيه تتوسع وتتمدد مع دقات القلب

كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة نادرة وغريبة للغاية، حيث التقط فريق من الأطباء لقطات لرجل يبلغ من العمر 73 عامًا تتوسّع حدقة عينيه ذات اللون الأخضر مع دقات قلبه.

وتم تشخيص الرجل المتقاعد الذى لم يكشف عن اسمه بمرض نادر يسمى "لاندولفى" وهو من الآثار الجانبية لحالة قلبية حادة.

وكان يعانى الشخص من حالة تسمى تسرب القلب، مما يؤدي إلى ضخ الدم حول جسمه بشكل غير فعال، ثم إلى تدفق غير طبيعي إلى الأوعية الموجودة في عينيه.

وتسبب هذا في التأثير على عضلات قزحية العين ، وهو الجزء الملون من العين الذي يتحكم في الرؤية، وعادة، يتغير حجم قزحية العين فقط استجابة للضوء ، ويصبح أصغر في الضوء الساطع وأكبر عندما يكون لونه أغمق.

وذهب المريض لرؤية أخصائي أمراض القلب في المعهد الوطني للأمراض القلبية وإيجناسيو شافيز، وذكر أنه يعاني من ضيق في التنفس لمدة أسبوع واحد على الأقل ، والذي كان يزداد سوءًا بشكل تدريجي.

وعند الفحص البدني ، وجد أن الرجل يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وقراءات معدل التنفس، وقد يشير إلى وجود مشكلة في أحد صمامات القلب.

فحص طبيب عيون عينيه ، والتي كشفت تمدد وتضيق من قزحية العين متزامنة مع دقات قلبه، والمعروف طبيا باسم "Landolfi" ، ويمكن رؤية هذا التزامن النادر في المرضى الذين يعانون من قلس الشريان الأبهري الحاد.