غرق قارب صيد كورى شمالى بعد اصطدامه بسفينة يابانية

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أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية اليوم الإثنين أن قارب صيد كوريا شماليا على متنه 20 فردا، تعرض للغرق بعد اصطدامه بسفينة دورية تابعة لوكالة مصائد الأسماك اليابانية فى بحر اليابان اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن قوات خفر السواحل أنه تم إنقاذ عدد من أفراد الطاقم بعد الحادث الذي وقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان صباح اليوم، على بعد 350 كم شمال غرب شبه جزيرة نوتو فى محافظة ايشيكاوا.

وأضافت إن قارب الدورية حاول إنقاذ بقية أفراد الطاقم بعد غرق السفينة، مضيفًا أنه لم يصب أحد على متن السفينة اليابانية.

وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية إن سفينتها حذرت القارب الكوري الشمالي الذي يبدو أنه يصطاد الحبار لمغادرة المنطقة قبل الاصطدام، حيث يعد هذا الأمر غير قانوني.

وأرسلت اليابان طائرة ومروحية وقوارب دورية إلى الموقع كما شكلت الحكومة اليابانية وحدة اتصال في مركز إدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء للتعامل مع الحادث.

وفي السنوات الأخيرة، عززت وكالة مصايد الأسماك المراقبة حول ياماتوتاي حيث تمت مراقبة عمليات الصيد غير القانونية التي تقوم بها قوارب كوريا الشمالية والصينية من يونيو وحتى ديسمبر، وهو موسم الذروة للحبار.. وتشمل أنشطة المراقبة التي تقوم بها الوكالة توجيه تحذيرات لسفن الصيد الأجنبية ورشها بالمياه.