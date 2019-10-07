غدًا.. أوقاف البحر الأحمر تقيم ندوات عن انتصارات أكتوبر بـ6 مساجد مختلفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنظم مديرية أوقاف البحر الأحمر، غدًا الثلاثاء، مجموعة محاضرات، وندوات، عن انتصارات أكتوبر المجيدة، داخل مسجد بكل إدارة على مستوى المحافظة.

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، فى بيان لها، أنه تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف، وتوجيهات الشيخ جمال عواد، مدير عام أوقاف البحر الأحمر بشأن إقامة محاضرات وندوات بخصوص انتصارات أكتوبر المجيدة، ستقوم إدارة الدعوة بالمديرية بعقد محاضرة بكل إدارة على حده.

وحددت المديرية المساجد المقرر إقامة المحاضرات والندوات بها كتالي، إدارة الغردقة، ستقام بمسجد الميناء الكبير ومسجد الصفوة، وإدارة رأس غارب بمسجد التوبة، وإدارة سفاجا بمسجد عمر بن الخطاب، فيما وقع الاختيار بإدارة القصير علي مسجد أبوبكر الصديق.

وأضافت المديرية، أن إدارة مرسى علم سيقام بالمسجد الكبير ندوة انتصارات اكتوبر، بينما إدارة الشلاتين وحلايب بمسجد المركز الإسلامي الجديد بالشلاتين ومسجد التوبة الجديد بحلايب ومسجد المركز الإسلامي بابى رماد.