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غدا.. الجزائر تستضيف اجتماع تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:59 م
غدا.. الجزائر تستضيف اجتماع تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط أرشيفية
أ ش أ

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يعقد تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط، يومي غد وبعد غد، بالجزائر العاصمة جمعيته العامة الـ28 بحضور ممثلي 16 وكالة عضو بالتحالف.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، الاثنين، أنه سيتم التطرق إلى العديد من المسائل خلال هذه الجمعية، منها تنظيم ورشة حول موضوع "وكالات الأنباء أمام تحديات العصر.. فرصة للتحول إلى وسيلة إعلامية شاملة"، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بتحالف وكالات أنباء البحر المتوسط، الذي سيحدد كذلك تاريخ ومكان انعقاد جمعيته العامة المقبلة.   

ومن جهة أخرى، سيتم تكريم أحسن المقالات والصور الصحفية خلال حفل سينظم بهذه المناسبة.

يذكر أن تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط يضم وكالات أنباء (الجزائر، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان، وقبرص، وألبانيا، وصربيا، وكرواتيا، وتركيا، ولبنان، وفلسطين، وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والمغرب، وسوريا).. ويهدف التحالف إلى تبادل المعلومات وتعزيز الحوار ودعم التطور والتعاون بين وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط.

وكانت الجزائر قد استضافت الجمعية العامة لهذا التحالف مرتين، الأولى في أكتوبر 2003، والثانية في يونيو 2009.


وكالات الانباء

الجزائر

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