علماء يقدمون نظاما غذائيا للصحة العقلية يفيد مرضى الزهايمر

كتب بيتر إبراهيم

عندما تسمع كلمة "نظام غذائى" ، قد تفكر فقط في فقدان الوزن، لكن هناك نظام غذائي صحى يمكن أن يحقق فوائد أكبر للصحة العقلية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، يمثل أحد الخيارات هو نظام MIND"" الغذائي الذي أنشأه باحثون في جامعة راش في شيكاغو، وقال الباحثون إن نظام غذائى MIND يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي الدراسات الأولية ، قام نظام غذائى MIND بتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تصل إلى 53 ٪ في المشاركين الذين تمسكوا به بدقة وحوالي 35 ٪ في أولئك الذين فعلوا ذلك بشكل معتدل فقط، ولكن المفتاح هو أن تبدأ الآن ، بغض النظر عن عمرك ، لأنه يبدو أنه كلما طالت مدة متابعتك ، قل خطر إصابتك بمرض الزهايمر.

ويحتوى نظام غذائى الزهايمر

الخضروات الورقية الخضراء

الجوز

العنب البري أو الفراولة

فاصوليا

كل الحبوب

سمك

دواجن

زيت الزيتون