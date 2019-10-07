عايز تتشهر اشتم اليوم السابع.. اضحك مع قنوات الإخوان المفلسة "كوميكس"

هذه "الكوميكس" تسخر من مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية، الذين يحاولون الانتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن، عن طريق استهداف مؤسسة شهيرة وكبيرة بحجم اليوم السابع.