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عايز تتشهر اشتم اليوم السابع.. اضحك مع قنوات الإخوان المفلسة "كوميكس"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:05 م
عايز تتشهر اشتم اليوم السابع.. اضحك مع قنوات الإخوان المفلسة "كوميكس"

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هذه "الكوميكس" تسخر من مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية، الذين يحاولون الانتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن، عن طريق استهداف مؤسسة شهيرة وكبيرة بحجم اليوم السابع.


فيديو ساخر

اليوم السابع

مذيعين الاخوان

جماعه الاخوان

فيديو اليوم السابع

كوميكس

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الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أدهم الشبراوي

كلنا خالد صلاح

كلمتين وبس يا أستاذ خالد أنت مصري وطني وأحنا وراك . الكلاب تعوي والقافلة تسير . خليهم يموتوا بيغيظهم هي حاملة عليك وعلي عمرو أديب وأحمد موسي وأحنا وراهم والزمن طويل أضرب وأحنا وراك وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ..

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