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عاطل يعترف بترويج الحشيش فى إمبابة: "عرفت تجار المخدرات فى السجن"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:00 ص
عاطل يعترف بترويج الحشيش فى إمبابة: "عرفت تجار المخدرات فى السجن" مخدر الحشيش_ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل بعد القبض عليه بإمبابة وبحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، مضيفًا أنه اعتاد تجارة المخدرات، لتعرفه على العديد من التجار، خلال الفترة التى قضاها بالسجن، فى 3 قضايا مخدرات سابقة.

وذكر المتهم أنه يتواصل مع عملائه هاتفيًا، ويحدد معهم الأماكن التى يلتقون بها، لبيع المواد المخدرة لهم، كما أنه يروجها أيضًا بمحيط مسكنه بإمبابة.

وقال المتهم عقب القبض عليه، إنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، وأرشد عن هوية عاطل، يحصل منه على مخدر الحشيش.

توصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى اتجار عاطل سابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، بالاتجار بمخدر الحشيش.

عقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 طرب من الحشيش المخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

قسم امبابة

امن الجيزة

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