طقس الخليج.. سقوط أمطار رعدية فى السعودية والإمارات ومعتدل فى البحرين

كتب وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأحد، طقس حار نسبيا، وسط أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية والإمارات ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، فى حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شرقا وشمالا، قد تمتد على بعض المناطق الداخلية والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والاتربة، وحركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحيانا.

و الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 10:32 والمد الثانى عند الساعة 19:23 والجزر الأول عند الساعة 11:45 والجزر الثانى عند الساعة 35:03 .

و يكون الموج فى بحر عمان متوسطا يضطرب أحيانا .. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثانى عند الساعة 06:44 والجزر الأول عند الساعة 26: 23 والجزر الثانى عند الساعة 13:13 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم الاثنين سيكون حسن ويكون رطب نسبيا، ولكنه غائم جزئيا أحيانا.

الرياح: شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 35 م الصغرى 27 م، الرطوبة النسبية العظمى 80% الصغرى 35 %، شروق الشمس في الساعة 05:32 صباحا وغروبها في الساعة 05:18 مساءا.