طائرات تركية تستهدف سيارة لحزب العمال الكردستانى شمال العراق

كتب: أحمد جمعة

قصفت طائرات تركيا للمرة الأولى قرية بيشابور في ناحية رزكارى التابعة لقضاء زاخو فى كردستان العراق، ما أدى لحالة ذعر وخوف لدى أهالي المنطقة.

قال سرور سعيد مدير ناحية رزكارى لشبكة رووداو الكردية، مساء اليوم الاثنين، إن طائرات تركيا استهدفت سيارة لعناصر حزب العمال الكردستاني بالقرب من قرية بيشابور وحدود غرب كردستان (كردستان سوريا) تسبب فى بث الرعب بين الأهالى.

وأضاف مدير ناحية رزكارى هذه المرة الأولى التى تقصف تركيا هذه المنطقة التى تبعد اقل من كيلومتر عن قرية بيشابور وأهالي القرية هم من المكون المسيحي شعروا بالخوف والقلق، أما بالنسبة إلى الإصابات والضحايا فقد استهدف القصف سيارة حزب العمال الكردستانى دون معرفة عدد ضحاياهم ولا توجد إصابات وضحايا بين المدنيين.