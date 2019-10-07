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ضبط 4290 هاربا من أحكام وتحصيل 12 الف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:54 م
ضبط 4290 هاربا من أحكام وتحصيل 12 الف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4290 متهما، منهم 1450 حكما جزئيا، و 150 حكم مستأنف، و 2667 حكم غرامات، 15 حكم مخالفات، ضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جنايةكما تم تحصيل 120 ألفا 458 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 
 
 

 

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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