الرئيسية حوادث ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص فى الجيزة الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:21 م سلاح-أرشيفية كتب بهجت أبو ضيف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة. أسفرت الحملة عن ضبط 16 متهما، بحوزتهم 4 بنادق خرطوش، ماركة بامب أكشن، وطبنجتين، و9 فرد خرطوش، بالإضافة إلى ضبط 63 طلقة. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. حملة أمنية اسلحة نارية اسلحة خرطوش أمن الجيزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ضبط شقيقين بحوزتهما 3 أسلحة نارية بدون ترخيص بالطالبية الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:10 م إحباط وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فى منطقة الزيتون الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:59 م ضبط 12 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بمراكز محافظة قنا الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:22 م ضبط 15 قطعة سلاح وتنفيذ 37 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:13 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر" المزيد من Trending Plus
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