ضبط 16 متهما بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

أسفرت الحملة عن ضبط 16 متهما، بحوزتهم 4 بنادق خرطوش، ماركة بامب أكشن، وطبنجتين، و9 فرد خرطوش، بالإضافة إلى ضبط 63 طلقة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.