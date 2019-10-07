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صور.. 5 بيارات صرف صحى بدون أغطية تهدد حياة الأهالى بالعاشر من رمضان

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:00 ص
صور.. 5 بيارات صرف صحى بدون أغطية تهدد حياة الأهالى بالعاشر من رمضان بيارة الصرف الصحى بدون غطاء بالعاشر من رمضان
الشرقية - فتحية لديب

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أعرب عدد من الأهالى المقيمين بالحى 12 والـ16 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من ترك القائمون على أعمال الرصف بالمدينة، 5 بيارات بدون أغطية وتمثل خطورة على حياة الأهالى وخاصة الأطفال.

وقال "رمضان محمد" من أبناء مدينة العاشر من رمضان، إنه يوجد 5 بيارات صرف مكشوفة على طول الطريق تحديدا فى الشارع الذى يربط الحى 12 بالحى 16، وتركها بدون أغطية يمثل خطورة على حياة الأهالى.

وتابع عدد من الأهالى أنه توجد بيارة مكشوفة بالقرب من مدرسة بالمجاورة 46، وتمثل خطورة على حياة الأطفال، وتم مخاطبة القائمين على أعمال الصرف لتغطيتها دون جدوى.

وناشد عدد من أبناء مدينة العاشر من رمضان جهاز المدينة والقائمين على الصرف الصحى، بسرعة تغطية البيارات قبل وقوع كارثة العام الماضى وسقوط طفل فى أحدى البيارات ووفاته.

وتم مخاطبة أحد المسئولين بمحافظة الشرقية، وأفاد بالقيام بإرسال الشكوى لجهاز العاشر من رمضان للعمل على تغطية البيارات حرصا على حياة الأهالى.

 

بيارات الصرف الصحى بدون أغطية بالعاشر من رمضان (1)
بيارات الصرف الصحى بدون أغطية بالعاشر من رمضان

 

بيارات الصرف الصحى بدون أغطية بالعاشر من رمضان (2)
بيارات الصرف الصحى بدون غطاء امام المدرسة

 

بيارات الصرف الصحى بدون أغطية بالعاشر من رمضان (3)
بيارات الصرف الصحى بدون أغطية بالمجاورة 12 بالعاشر من رمضان

 

بيارات الصرف الصحى بدون أغطية بالعاشر من رمضان (4)
بيارات الصرف الصحى بدون أغطية بالمجاورة 16 بالعاشر من رمضان 

 


الشرقية

العاشر من رمضان

بيارة صرف صحى بدون غطاء

جهاز مدينة العاشر من رمضان

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