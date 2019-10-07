صور.. مدرسة أحمس الإبتدائية بالأقصر تطبق مبادرة نور حياة للكشف على عيون التلاميذ

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدرسة أحمس الإبتدائية بمحافظة الأقصر،اليوم الإثنين،إنطلاق أول أيام أعمال إستئناف المبادرة الرئاسية "نور حياة"، بعد توقفها خلال الإجازة الصيفية، والتى تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتى ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،بإتخاذ كافة الإجراءات وأوجه الدعم والمساندة اللازمة لتسهيل تنفيذ وإنجاح أعمال المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، وتذليل أى عقبات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ المبادرة.

يذكر أن مبادرة "نور حياة" تستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، منهم 67,602 تلميذ بالمرحلة الابتدائية على مستوى محافظة الأقصر، حيث يتم علاج الحالات المكتشفة وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة وتوفير النظارات الطبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، مواصلة فعاليات فحص طلبة المدارس ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وتم تجهيز كل مدرسة بغرفة مزودة بمكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالانترنت لتيسيير عمل الفرق الطبية، ويتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوى على نموذج إقرار موافقة ولى الأمر على إجراء الفحص، مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف إصابتهم لتفادى التمييز والتنمر، حيث يقول الدكتور أحمد الخضرى مدير منطقتى إسنا وأرمنت للتأمين الصحي، أنه تم بدء الحملة بفحص طلبة الصف الإعدادى حيث يتم إخطار ولى أمر الطالب هاتفياً خلال 7 أيام عمل من تاريخ الفحص، وفى حالة إكتشاف طالب مصاب يستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحى التابعة لمدرسته، حيث شارك بالحملة كل من الدكتور جلال العيلى مدير العيادة الشاملة بإسنا، ورجال التأمين الصحى وطاقم التمريض ضم منى موسي، وشمس الدين عبد الكريم مسجل بيانات، وبإشراف مدير الإدارة التعلميه بإسنا فتحى أبو الوفا.

صندوق تحيا مصر يستأنف فعاليات مبادرة "نور حياة" بمدارس الأقصر

المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية

مدرسة أحمس الإبتدائية بالأقصر تشهد عودة مبادرة "نور حياة" للكشف على عيون تلاميذ مصر

جانب من فحص تلاميذ مدرسة أحمس بالاقصر