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صور .. مدارس الإسماعيلية تنظم عرضا للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر الـ46

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:45 م
صور .. مدارس الإسماعيلية تنظم عرضا للإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر الـ46 نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدارس المحافظة بذكرى نصر أكتوبر
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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شهد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، طابور العرض الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمشاركة عناصر من طلاب مدارس 16 أكتوبر الإعدادية والطائف التجريبية للغات والفاروق عمر الإعدادية وفريق الكشافة البحرية والذى أقيم أمام مقر ديوان عام المحافظة بالشارع التجارى بمنطقة الشيخ زايد، فى إطار الاحتفالات بالذكرى 46 لنصر أكتوبر 1973 المجيد.

جاء ذلك برفقة الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والشيخ وحيد عايش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كان المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا موسعا بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد واللواء منصور لاشين، مساعد مدير الأمن والمقدم أحمد رفاعى، نائب المستشار العسكرى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى الذى يوافق 16 أكتوبر من كل عام وإحياء ذكرى انطلاق الشرارة الأولى لثورة 1952 وبطولات شعب الإسماعيلية الباسلة.

 

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدارس المحافظة بذكرى نصر أكتوبر (1)
نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدارس المحافظة بذكرى نصر أكتوبر 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدارس المحافظة بذكرى نصر أكتوبر (2)
نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدارس المحافظة بذكرى نصر أكتوبر 

 

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدارس المحافظة بذكرى نصر أكتوبر (3)
نائب محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مدارس المحافظة بذكرى نصر أكتوبر 

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