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صور.. محافظ السويس يطلق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:47 م
صور.. محافظ السويس يطلق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة
السويس - السيد فلاح

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افتتح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة مبادرة صندوق تحيا مصر "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمدرسة عبد الرحمن بن عوف الابتدائية المشتركة بحى الجناين، وذلك بحضور إسلام عادل، منسق إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر والدكتور محمد يوسف، مدير عام الصحة وسلمى الشاعر مدير التربية والتعليم.

وتبدأ المبادرة اليوم الاثنين، لتنفيذ البرنامج وخطة العمل بمدارس السويس من خلال تقديم الكشف الطبى والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الإبصار وتوفير نظارات طبية وتنفيذ عمليات جراحية وتوفير الأدوية اللازمة لتلاميذ المدارس.

وخلال الافتتاح قدم محافظ السويس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المبادرة الطيبة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتى لخدمة المواطنين والحفاظ على صحة أولادنا.

وكلف "صقر"، مدير عام الصحة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة ومتابعة عمل المبادرة.

الجدير بالذكر أن مبادرة نور حياة تستمر فى تقديم الخدمات بمركز شباب المدينة بحى الأربعين لإجراء المسح الطبى للمواطنين وتنفيذ عدد من التدخلات الجراحية "عمليات المياه البيضاء والزرقاء وزراعة القرنية ونظارات طبية وتوفير أدوية".

رافق محافظ السويس، فى الجولة كل من علياء فريد، رئيس حى الجناين والعميد أحمد الإسكندراني، رئيس حى السويس وسحر فهمي، مدير إدارة خدمة المواطنين ورمضان أبو الحسن، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالسويس ومحمد سمير، وأسماء رضا، منسقى صندوق تحيا مصر بمحافظة السويس ومديرى مديريات الخدمات والمصالح الحكومية.

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (1)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (2)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (3)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (4)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (5)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (6)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (7)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (8)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (9)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (10)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (11)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (

 

محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة (12)
محافظ السويس يفتتح مبادرة نور حياة 

السويس

اخبار السويس

عبد المجيد صقر

محافظ السويس

مبادره نور حياه

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