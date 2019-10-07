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صور .. محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم بالمنصورة بعد تطويره

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:25 م
صور .. محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم بالمنصورة بعد تطويره محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم
الدقهلية شريف الديب

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افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، مساء اليوم ميدان أم كلثوم  ،بالمنصورة بعد تطويره ، بحضور الدكتور أيمن مختار ، السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

وطالب محافظ الدقهلية ، مسئولي الشركة المنفذة لتطوير الميدان بتكثيف الإضاءة حول تمثال أم كلثوم لتضئ كما أضاءت الدنيا بفنها،وكتابة اسم ام كلثوم على جانبي الميدان ليراه الجميع ، مشددا على أهمية الميدان الذى يحمل اسم رمز من رموز مصر 
 
وأضاف محافظ الدقهلية، أن الشركة القائمة بتطوير الميدان ستقوم بتطوير ميادين أخرى كنموذج مشرف للمشاركة المجتمعية التي يتميز بها شعب الدقهلية،ووجه الشكر للقائمين على عملية تطوير الميدان ، لافتا الى أنه  سيتم تطوير النصب التذكاري بالمنصورة الذي يحمل أسماء الشهداء .
 
 
محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم (1)
محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم 
محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم (2)
محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم 
محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم (3)
محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم 
محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم (4)
محافظ الدقهلية يفتتح ميدان أم كلثوم 

 


الدقهلية

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محافظ الدقهلية

ميدان أم كلثوم

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