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صور.. قرية النورس ببورسعيد محرومة من مياه الشرب.. والأهالى يستغيثون

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:00 ص
صور.. قرية النورس ببورسعيد محرومة من مياه الشرب.. والأهالى يستغيثون
بورسعيد محمد فرج

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يواصل أهالى قرية النورس التى تقع جنوب محافظة بورسعيد بحوالى 7 كيلومترات، شكواهم واستغاثاتهم بسبب حرمانهم من مياه الشرب النقية وكافة الخدمات والمرافق الحيوية رغم الوعود والتصريحات الوردية من قبل المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأن المياه مطابقة للمواصفات القياسية -على حد قولهم- ولاتزال الأهالى تشرب من وصلة المياه قادمة من مأخذ الـ44 عمارة التى شيدت لسكان العشوائيات.

وقال أحمد إبراهيم من سكان قرية النورس لـ"اليوم السابع"، المياه لا تصلح للاستخدام الآدمى، فضلا أنها ينبعث منها رائحة كريهة على غرار مياه المجارى، ورفعنا شكوانا للمسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى ومازلنا نحلم بكوب ماء نظيف حفاظا على صحة أطفالنا.

وناشدن السيدات والاطفال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد قرية النورس أملا فى توفير مياه شرب نقية حفاظا على سلامة اسرهم من الامراض التى تحاصر أبناء القرية مثل الفشل الكلوى والفيروسات المدمرة للصغار والكبار.

اهالى قرية النورس جنوب بورسعيد (1)

 

اهالى قرية النورس جنوب بورسعيد (6)
 
 
 
اهالى قرية النورس جنوب بورسعيد
اهالى قرية النورس جنوب بورسعيد

 

اهلى قرية النورس جنوب بورسعيد
 

محافظه بورسعيد

بورسعيد

قريه النورس

مياه الشرب

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