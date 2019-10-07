صور.. طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات يهنئون محافظ بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر

بورسعيد - السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددا من طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقدم طلاب المدرسة التهنئة لمحافظ بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر، التى أعادت للأمة عزتها وكرامتها، مؤكدين أن نصر أكتوبر نموذج لبطولة وتضحيات قدمها جنود مصر الأوفياء الذين ضحوا بدمائهم من أجل استرجاع الأراضى المصرية، فهو يمثل أعظم انتصار للأمة العربية وضرب أروع الأمثلة فى الفداء والبطولة والتفاف الشعب حول القوات المسلحة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتلك اللافتة المتميزة من أبنائه الطلاب وحبهم وانتمائهم لبلدهم والذى يدل على الوعى الكبير لدى الطلاب بما قدمه جيش مصر العظيم من تضحيات وبطولات ستظل عالقة بالأذهان على مر العصور والأجيال.

وتحدث محافظ بورسعيد مع الطلاب عن حب الوطن وعظمة الجيش المصرى وما يقوم به فى حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.

كما طالب المحافظ أبناءه الطلاب بالاعتماد على أنفسهم والمدرسة فى التحصيل العلمى والابتعاد عن الدروس الخصوصية التى تدمر شخصية الطالب، مؤكدا لهم أن الانتظام فى الحضور إلى المدرسة هو أسهل الطرق للنجاح والتفوق .



طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات يهنئون محافظ بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر



طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات يهنئون محافظ بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر



طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات يهنئون محافظ بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر



طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات يهنئون محافظ بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر



طلاب مدرسة القناة الإعدادية بنات يهنئون محافظ بورسعيد بذكرى انتصارات أكتوبر