سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تواصل أعمال العنف فى الإكوادور بسبب الوقود والجيش يتصدى للمحتجين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص
صور.. تواصل أعمال العنف فى الإكوادور بسبب الوقود والجيش يتصدى للمحتجين مظاهرات الاكوادور
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت أعمال العنف فى الإكوادور على خلفية بخفض الدعم عن المحروقات، وشهدت البلاد نزول قوات الجيش الإكوادورى إلى الشوارع لمتابعة أعمال التأمين أعمال الفوضى بعد احتجاجات شعبية.

كانت أعمال العنف قد تواصلت فى الأكوادور احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود على خلفية خفض الدعم وأعلنت الحكومة فى الإكوادور اعتقال 275 شخصًا وإصابة 28 ضابطًا بالشرطة، فى الاحتجاجات على خفض الدعم للمحروقات والتى أدت إلى شلل حركة السير فى المدن الرئيسة بالبلاد.

اشعال اطارات السيارات
اشعال اطارات السيارات

 

اطلاق الغاز على المتظاهرين
اطلاق الغاز على المتظاهرين

 

الأمن يواجه المتظاهرين
الأمن يواجه المتظاهرين

 

العنف فى الاكوادور
العنف فى الاكوادور

 

العنف
العنف

 

تفريق المتظاهرين
تفريق المتظاهرين

 

تواصل أعمال العنف فى الإكوادور بسبب الوقود
تواصل أعمال العنف فى الإكوادور بسبب الوقود

 

جانب من العنف
جانب من العنف

 

قوات الأمن تمنع المتظاهرين من التقدم
قوات الأمن تمنع المتظاهرين من التقدم

 

قوات الامن فى الاكوادور
قوات الامن فى الاكوادور

 

مواجهة المتظاهرين
مواجهة المتظاهرين

 

 


أعمال العنف

الإكوادور

أخبار الإكوادور

العنف فى الإكوادور

الوقود

الجيش بالإكوادور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوات الجيش تنزل إلى الشوارع بالإكوادور بعد احتجاجات ضد خفض الدعم للمحروقات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:00 ص

صور.. قوات الجيش تنزل الشوارع فى الإكوادور بعد احتجاجات ضد خفض الدعم للمحروقات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:00 ص

صور.. العالم هذا المساء.. استمرار أعمال العنف فى الأكوادور احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.. تجدد المظاهرات فى العراق والمحتجون يشتبكون مع الشرطة.. تونس تضع اللمسات النهائية للاستعداد للانتخابات البرلمانية

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:14 م

تجدد أعمال العنف فى الأكوادور احتجاجا على زيادة أسعار الوقود

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:20 م

الإكوادور: نقابات النقل تعلق الاحتجاجات ضد قرار رئاسى بإلغاء الدعم الحكومى للوقود

السبت، 05 أكتوبر 2019 09:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة"

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة