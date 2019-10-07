صور.. تواصل أعمال العنف فى الإكوادور بسبب الوقود والجيش يتصدى للمحتجين

كتب وكالات

تواصلت أعمال العنف فى الإكوادور على خلفية بخفض الدعم عن المحروقات، وشهدت البلاد نزول قوات الجيش الإكوادورى إلى الشوارع لمتابعة أعمال التأمين أعمال الفوضى بعد احتجاجات شعبية.

كانت أعمال العنف قد تواصلت فى الأكوادور احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود على خلفية خفض الدعم وأعلنت الحكومة فى الإكوادور اعتقال 275 شخصًا وإصابة 28 ضابطًا بالشرطة، فى الاحتجاجات على خفض الدعم للمحروقات والتى أدت إلى شلل حركة السير فى المدن الرئيسة بالبلاد.



اشعال اطارات السيارات



اطلاق الغاز على المتظاهرين



الأمن يواجه المتظاهرين



العنف فى الاكوادور



العنف



تفريق المتظاهرين



تواصل أعمال العنف فى الإكوادور بسبب الوقود



جانب من العنف



قوات الأمن تمنع المتظاهرين من التقدم



قوات الامن فى الاكوادور