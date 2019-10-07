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"صحة بدبى" تعتمد ترميزا طبيا عالميا لإدارة منظومة التأمين الصحى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:40 م
"صحة بدبى" تعتمد ترميزا طبيا عالميا لإدارة منظومة التأمين الصحى صحة-صورة ارشيفية
وكالات الانباء

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اعتمدت هيئة الصحة بدبي نظام الترميز الطبي"2018 CPT" الذي يعد الأحدث والأكثر تقدما في العالم لإدارة منظومة الضمان الصحي وتوثيق علاقة مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وتفعيل أدوار جميع الأطراف المعنية ومسؤوليتها تجاه المطالبات التأمينية الخاصة بملايين المستفيدين من التأمين التي تديرها الهيئة من خلال بوابة الـ "eClaimlink "في مؤسسة دبي للضمان الصحي.

 

جاء ذلك بموجب اتفاقية شراكة أبرمتها هيئة الصحة بدبي اليوم، مع الجمعية الطبية الأمريكية" AMA" حيث تدعم الاتفاقية عملية التبادل الموحد لبيانات الخدمات الطبية بين مقدمي الرعاية وشركات التأمين في إمارة دبي وتمنح الهيئة ترخيصا لاستخدام المصطلحات الإجرائية" CPT2018" وهي مجموعة قوانين شاملة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر من قبل" AMA" والتي تتيح التشغيل البيني وإعداد التقارير والقياس والتحليل وتقييم الخدمات والإجراءات الطبية عبر نظام الرعاية الصحية في دبي.

 

وقال حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، عقب توقيع الاتفاقية "إن إدخال ترميز" CPT "يواكب التحولات الرقمية والذكية التي تشهدها دبي ويتفق وتوجهات الهيئة الرامية إلى التوظيف الأمثل للتقنيات والبرمجيات الحديثة في القطاع الصحي وخاصة في منظومة التأمين الصحي وسوق التأمين الذي يصل حجمه لأكثر من 17 مليار درهم في وقت يشهد ديناميكية عالية وسريعة على مستوى العمليات والمطالبات المالية الجارية بين المؤسسات الصحية وشركات التأمين والتي تقارب 100 ألف عملية في اليوم الواحد .

 

وأكد معاليه أن النظام المستحدث هو الأفضل عالميا وأنه بموجب اعتماده لإدارة شؤون التأمين الصحي في دبي تكون الهيئة أرست قواعد جديدة للشفافية بين الأطراف المعنية كافة من مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين والمنتفعين من الخدمات الطبية الأمر الذي سيرفع من مستوى الثقة والرضا بين الجميع منوها إلى أن نظام الترميز" CPT "له إمكانياته العالية في رصد الأمراض من خلال تتبع الوصفات الطبية والبيانات التي يمكن تجميعها من عمليات التشخيص الأمر الذي يعزز شبكة الوقاية من الأمراض ويدعم اتخاذ وصناعة القرارات المستقبلية في هذا الشأن.

 

من جانبه ذكر صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي أن تقديم أحدث تصنيف لرموز" CPT " لعام 2018 في دبي سيوفر لغة موحدة ومبسطة لمقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين ما يسهل على مقدمي الرعاية الصحية الفوترة بدقة أكبر عن الرعاية التي يقدمونها وضمان عمليات الموافقة الأسرع للمرضى لافتا إلى أنه مع توفر أكثر من 10000رمز للخدمات والإجراءات سيكون بمقدور مقدم الرعاية الصحية تصنيف رموز" CPT "واختيار الرمز الأكثر ملاءمة ودقة لكل معاملة طبية.

 

 


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الامارات

صحة دبى

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