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"صحة القليوبية": 6 مستشفيات قيد التطوير بتكلفة 762 مليون جنيه

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:43 م
"صحة القليوبية": 6 مستشفيات قيد التطوير بتكلفة 762 مليون جنيه الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن وزارة الصحة أولت اهتماما بالغا بمحافظة القليوبية من بين محافظات الجمهورية فى التطوير والبناء والإنشاء، حيث دخلت خطة التطوير 6 من مستشفيات المحافظة فى آن واحد، منها مستشفى قها المركزى الذى انتهى أعمال التطوير بها بتكلفة 82 مليون جنيه، وجارى استكمال استلام المستلزمات الطبية وغير الطبية، ومزمع افتتاحها الشهر القادم.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه قارب على الانتهاء تطوير كل من مستشفى كفر شكر المركزى بتكلفة 220 مليون جنيه، ومستشفى الخانكة المركزى 115 مليون جنيه، على أن يتم افتتاحها مطلع العام المقبل، ومستشفى القناطر الخيرية والمستشفى الأول للحروق بتكلفة 120 مليون جنيه ونسبة انتهاء الأعمال 70%، ورفع كفاءة مستشفى ناصر العام بتكلفة 65 مليون جنيه لتصبح المستشفى النموذجى الأول على مستوى المحافظة.

وأوضحت، أنه تم رفع كفاءة مستعمرة الجزام لتلائم المعايير العالمية لخدمة المرضى الانتهاء من هدم مستشفى طوخ المركزي، بعد قرار الإزالة الصادر لها من الهيئة الاستشارية بمجلس مدينة طوخ، وتم البدء فى وضع الهياكل الخرسانية للمستشفى الجديد، إلى جانب رفع كفاءة مستشفى حميات بنها، حيث تم إضافة قسم عناية الأطفال 7 أسرة وقسم مناظير الجهاز الهضمى السفلى والعلوي، وجارى تجهيز أقسام جديدة ألا وهى عناية للقلب وقسم القيء الدموى وبنك الدم.

واشارت إلى أن الخطة تضمنت رفع كفاءة مستشفى حميات طوخ وإدخال الأشعة العادية والمقطعية لأول مرة بمستشفى حميات بالقليوبية، ورفع كفاءة مستشفى حميات قليوب والانتهاء من تطوير وترميم العيادات الخارجية والاستقبال وإلحاق مركز عقر بها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين تطوير المعامل المركزية، وإنشاء مركز سنديون الإقليمى الذى يضم أحدث أجهزة الp. C. r  لخدمة وسط الدلتا.

واستطردت، أنه يتم تطوير مستشفى بنها التعليمى بتكلفة 200 مليون جنيه وإنشاء مبنى جديد للاستقبال والطوارئ، مشيرا إلى أن الرعاية الطبية تعمل بكامل طاقتها فى كافة أرجاء المحافظة ومعدلات الأداء فى تزايد مستمر على الرغم من وجود هذه الإنشاءات والترميمات.

 

 

 

 

 


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