سيناتور أمريكى: الكونجرس سيتبنى عقوبات ضد تركيا حال غزوها سوريا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن السيناتور ليندسي جراهام، أكد الكونجرس الامريكى سيتبنى عقوبات فى ضد تركيا إذا غزت سوريا.

فيما أعلن البنتاجون، أن أمريكا لا تدعم عملية تركية فى شمال سوريا.