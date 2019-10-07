سقوط 6 متهمين بحوزتهم هيروين واستروكس فى الإسماعيلية

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "طارق.خ.م"26 عام عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أمير.ا.ع"35 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ج.ع"30 عام عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.س.م"40 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 20 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.س.ع"26 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ال.ا"47 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 20 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.