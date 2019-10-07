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سفيرة واشنطن بنيقوسيا: الإجراءات التركية تجاه قبرص "غير مقبولة"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:33 ص
سفيرة واشنطن بنيقوسيا: الإجراءات التركية تجاه قبرص "غير مقبولة" الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ

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أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى قبرص جوديث جاربر أن الإجراءات التركية الاستفزازية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ليست مقبولة.
وقالت جاربر في تصريح نقلته وكالة الانباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الإثنين إن العمليات في المياه الدولية تحكمها القوانين.
وأضافت:" لقد أوضحنا لتركيا مرارا أن هذه الأعمال الاستفزازية غير مقبولة"...مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات دبلوماسية "لضمان احترام القوانين".
وتابعت الدبلوماسية الأمريكية أن بلادها "تواصل العمل بجد حول هذه المسألة، وأنها ستستمر بذلك في المستقبل".
يذكر أن تركيا أرسلت سفينة للتنقيب عن النفط اسمها "يافوز" إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بهدف القيام بعمليات تنقيب في الرقعة 7 الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، والتي أصدرت الحكومة القبرصية تراخيصاً للتنقيب فيها عن المواد الهيدروكربونية لشركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية.. علاوة على ذلك رست سفينة الحفر التركية "فاتح" منذ 4 مايو 2019 على بعد 36 ميلاً بحرياً غرب شبه جزيرة أكاماس داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص. ومددت أنقرة بإشعار بحري جديد وجودها حتى الأول من نوفمبر 2019.
وتم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة. وقد تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها. كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن.


تركيا

قبرص

نيقوسيا

أردوغان

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