سعد الحريرى: الإمارات ستتولى الإعلان عن أى مبادرة لدعم لبنان

رويترز

قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة ستتولى الإعلان عن أي مبادرة لدعم بلاده.

ويترأس الحريري وفدا لبنانيا زائرا يسعى في أبوظبي للحصول على دعم للاقتصاد اللبناني المتداعي.

وقال رئيس وزراء لبنان على تويتر "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات. رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا".

وقال الحريري إن زيارته للإمارات التي اجتمع خلالها مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جعلته "متفائلاً جدا".

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الإمارتية (وام)، إن الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من غد