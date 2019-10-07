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زى النهاردة.. انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة عام 1971

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:00 ص
زى النهاردة.. انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة عام 1971 السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان
كتب مصطفى عنبر

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فى مثل هذا اليوم من العام 1971، انضمت سلطنة عمان إلى منظمة الأمم المتحدة، تلك المنظمة العالمية التى تضم فى عضويتها 193 دولة.

 

جاء انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة، اتساقا مع الرؤية التنموية التى قادها السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، داخليا وخارجيا جعلت من السلطنة واحة للسلام ووسيطا للسلام الإقليمى والدولى.

 

كانت رؤية السلطان بن قابوس، للسلطنة خارجيا تنطلق من الانفتاح على العالم العربي والمجتمع الدولي. لذا.. كان في مقدمة الأهداف الكبرى التي سعت السلطنة إلى تحقيقها منذ البداية، انضمامها ابتداء إلى جامعة الدول العربية ثم أعقبه، وفي مثل هذا اليوم، جرى الإعلان عن انضمام السلطنة إلى الأمم المتحدة، ورافق الإعلان رفع علم السلطنة في ساحة المنظمة الدولية فى نيويورك.

 

 

 


سلطنة عمان

الامم المتحدة

السلطان قابوس

الجامعة العربية

نيويورك

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