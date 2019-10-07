رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع رابط البوابة الإلكترونية، لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ والتى تبدأ استقبال تسجيل بيانات المتقدمين يوم الأربعاء المقبل كأكبر بوابة عربية إلكترونية.

www.egmoe.org

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعنلت عن بدء التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد العجز فى المدارس

وتعتبر البوابة بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، وتحتوى البوابة على ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.