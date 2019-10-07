رئيس مدينة الأقصر يتابع التشغيل التجريبي لإضاءة كورنيش النيل قبل نهاية العمل

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، جولة ميدانية لتفقد أعمال التشغيل التجريبي لإضاءة كورنيش النيل بالمرحلة الأولى، والتي أوشكت على الاكتمال بنسبة 100%، حيث رافق رئيس مدينة الأقصر خلال جولته، كل من المهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة، وحسين عبد العزيز مزيود مساعد رئيس المدينة لشئون الأحياء.

وأكد رئيس مدينة الأقصر خلال جولته لمتابعة تشغيل الإضاءة تجريبياً، أن الصورة اكتملت وأصبحت حقيقة يا سادة، حيث ما تشاهدة اليوم هو بالفعل منظر يستحق الإشادة بكل المقاييس، ففي خلال أيام قليلة ستنتهي كافة الأعمال بالمراحل الثلاث قبل انطلاق أوبرا عايدا خلال الشهر الجاري، والموسم السياحى، ليظهر الي النور كورنيش يليق بإسم وعظمة الأقصر وشعبها.

من جانبة أشاد سكرتير عام مدينة الأقصر، بالجهد المبذول منذ بدء الأعمال لرفع كفاءة وتطوير الكورنيش النيل وحتي وصولة الي لوحة فنية ذات طراز معماري عالمي هندسي مميز، مابين مقاعد مريحة من الخشب المضغوط والرخام ومساحات خضراء متناسقة وبارجولات رائعة واعمدة ديكورية ذات إضاءة مميزة ورائعة، وارضيات من الجرانيت المطعم بالحجر البازلت الأسود بشكل متناسق، موجهاً الشكر لكل القائمين على أعمال تطوير كورنيش النيل، ليظهر لنا بهذا الشكل الرائع الجميل.

وكان قد أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ لأقصر، أن حركة التطوير الشاملة التى يشهدها كورنيش الأقصر منذ شهرين، تمت بأيادى رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع رجال المحافظة ومجلس مدينة الأقصر، وهى تعتبر أكبر خطة لتطوير الكورنيش والتى شملت وضع بنية تحتية متكاملة من كهرباء ومرافق بطول 1700 متر، مع مراعاة وضع أحمال عالية بعمر افتراضى 50 عاما مقبلة، ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية على الكورنيش لإعلان انتهاء العمل به رسمياً خلال الأيام المقبلة.



التشغيل التجريبي للإضاءة داخل كورنيش النيل



التشغيل التجريبي للإضاءة داخل كورنيش النيل