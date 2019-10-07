رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى: 20 شركة تبحث عقد شراكات تجارية بمصر

كتب هانى الحوتى

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصرى الكورى بتشكيله الجديد برئاسة المهندس خالد نصير وبمشاركة 20 شركة كورية، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يشارك فى افتتاح أعمال المجلس وزاررات التجارة والاستثمار والمالية، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يوتشول ووفد من كبرى الشركات الكورية يضم نحو 20 شركة تعمل فى مجالات متنوعة.

كما يشارك فى جلسات المجلس المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأعضاء المجلس من الجانبين ولفيف من رجال الأعمال المصريين والكوريين.

وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكورى، عضو جمعية رجال الأعمال، أن اجتماع المجلس يشارك فيه مجموعة من المنظمات الحكومية فى كوريا منها وزارة الخارجية الكورية وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، والمعهد الكورى للاقتصاديات الصناعية والتجارة، والمعهد الكورى للصناعات البيئية والتكنولوجيا.

وأضاف "نصير"، أن نحو 20 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة ترغب فى بحث فرص الاستثمار فى مصر والتعاون مع القطاع الخاص المصرى فى مشروعات عقارية وسياحية وإنتاجية وصناعية متنوعة.

وأشار أن المجلس سينظم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين على هامش فعاليات الدورة الأولى للمجلس، مضيفا أن الاجتماعات تتضمن جلسة خاصة عن فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشارك فيها المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاضافة إلى جلسة خاصة عن مستقبل صناعة المنسوجات فى مصر لاستعراض فرص التعاون مع الجانب الكورى فى هذا القطاع.

وأوضح إلى أن الشركات الكورية التى تتطلع لدراسة السوق المصرية وعقد شراكات مع رجال الأعمال المصريين تعمل فى فى القطاعات التشييد والاستشارات الهندسية، الخدمات المالية، السياحة والفندقة، اجهزة الاضاءة LED، المنسوجات، صناعة البوليستر، المحارق الخاصة بالمخلفات الطبية والصناعية والعضوية بجانب الآلات والمعدات الزراعية ومنها الجرارات الزراعية.

وأكد "نصير" أن الفترة المقبلة ستشهد تنشيط دور مجلس الاعمال المشترك كأحد الآليات الداعمة للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الكورية وجذبها للدخول إلى السوق المصرية خاصة فى المجالات الانتاجية والصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا حقق العام الماضى نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5 % حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017.