رئيس جامعة بنها: فتح سلم مبنى الإدارة بالكامل أمام المترددين والعاملين

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه تم فتح سلم مبنى إدارة الجامعة بالكامل أمام العاملين والمترددين على الجامعة بعد الانتهاء من أعمال التدعيم اللازم عقب ظهور بعض التنميلات بفواصل الدرج.

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة، أن أعمال تدعيم سلم الإدارة لم يكلف الجامعة جنيهاً واحداً، حيث قامت إحدى الشركات الوطنية المسئولة عن صيانة الجامعة بأعمال الصيانة والتدعيم مجانا ودون اى مقابل.

فى سياق متصل وجه رئيس الجامعة الشكر لمسئولى شركة الصيانة بالجامعة على تعاونهم ، كما وجه الشكر للدكتورة حنان الطوبجى أستاذ المنشأت المعدنية بكلية الهندسة بشبرا على سرعة المتابعة المستمرة لأنهاء أعمال التدعيم فى أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة العاملين والمترددين على إدارة الجامعة.