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رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: قرب الانتهاء من تسليم 4 ملايين متر مربع للمستثمرين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:53 م
رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: قرب الانتهاء من تسليم 4 ملايين متر مربع للمستثمرين المهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب مدحت عادل تصوير اشرف فوزى

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أكد المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرب الانتهاء من نحو 4 ملايين متر جاهزة للتسليم للمستثمرين بعد الانتهاء من جهود تحسين التربة في المنطقة.

وقال المهندس يحيي زكي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الهيئة اليوم، إن الهيئة تعمل حاليا على إعداد مخطط بالقطاعات الصناعية المستهدفة من أجل الترويج لهذه المشروعات في الداخل والخارج أمام المستثمرين.

وتوقع رئيس الهيئة، أن تشهد الشهور الثلاث المقبلة الإعلان عن نتائج العروض المقدمة من جانب شركات صينية كبري للعمل في المنطقة الاقتصادية.

وأعلن المهندس محمد يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع مستثمرين لإنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف وتستوعب حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ورصيف لتداول السيارات الرورو 600 متر بتكلفة 150 مليون دولار خلال عام.

وقال رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن منطقة شرق بورسعيد كلفت حتى الآن نحو 10 مليارات جنيه، كما أن هناك نحو 245 شركة صناعية وخدمية تعمل حاليا في المنطقة الجنوببة منها 85 شركة متتجة وشركات اخرب تحت الإنشاء و43 شركة جاري الانتهاء من التراخيص الخاصة بها.

وأوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية الروسية من المخطط الانتهاء من تسليم الأراضي الخاصة بها في شرق بورسعيد بشكل تدريجي على دفعات 500 ألف متر ليتم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولي بحلول مارس 2020، ولكن أتمنى الانتهاء منه قبل الموعد المحدد علما بأن المنطقة بالكامل حوالي 5.2 كيلو متر.

المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (1)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (2)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (3)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (4)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (5)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (6)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (7)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (8)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (9)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (10)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (11)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (12)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (13)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (14)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (15)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (16)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (17)

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

قناة السويس

المنطقة الاقتصادية الروسية

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