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رئيس المنطقة الاقتصادية: انهاء مفاوضات بعض التعاقدات خلال الشهور المقبلة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:12 م
رئيس المنطقة الاقتصادية: انهاء مفاوضات بعض التعاقدات خلال الشهور المقبلة المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
كتب مدحت عادل - تصوير اشرف فوزى

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أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قرب انتهاء المفاوضات الجارية مع موانئ دبي العالمية في تطوير وتنمية منطقة صناعية بالعين السخنة ليتم توقيع التعاقد بين الجانبين خلال الشهور القليلة المقبلة.
 
ولفت إلى أنه بالتوازي يتم العمل على إنهاء كافة المفاوضات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5.25 كم2 بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية بنحو 185 مليون دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ، ليبلغ إجمالي استثمارات المنطقة 6.9 مليار دولار.
 
وأضاف يحيى زكي أن نهاية العام الحالي يشهد الانتهاء من مفاوضات الهيئة وتحالف تويوتا NYK  بولوريه الفرنسي العالمي للتعاقد على تشغيل رصيف الرورو بشرق بورسعيد الجديدة بطول رصيف 600 متر بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن الهيئة حالياً تقوم بمراجعة كافة العقود بصياغتها القانونية تمهيداً للتوقيع النهائي مع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل.
 
كما أكد زكى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق المستهدفات المطلوبة على مستوى تحضير البنية الأساسية اللازمة لبدء المشروعات، وتشمل مشروعات الكهرباء والمياه والصرف، ولكن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على وضع خطط بالمشروعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة.
 
وقال رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده البوم بمقر الهيئة بالعين السخنة، إن البنية التحتية المتوفرة حاليا تقدم الأرضية اللازمة لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد لعقد مؤتمر استثماري للترويج للاستثمارات بالمنطقة لاقتصادية بداية العام المقبل، كما ستشارك الهيئة في مؤتمر مصر إفريقيا في نوفمبر المقبل، كما تسعي إلى التحرك وفق اجندة ترويجية للتحرك في الداخل والخارج، واستهداف شركات بعينها وفق مخطط الهيئة لجذب الاستثمارات.
 
وأوضح رئيس الهيئة، أن المرحلة المقبلة ستشهد حسم لعدد كبير من الإتفاقيات قبل نهابة العام الجاري، متوقعا الإعلان عن نتائج هذه الاتفاقيات قبل نهاية العام.
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (1)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (2)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (3)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (4)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (5)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (6)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (7)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (8)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (9)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (10)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (11)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (12)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (13)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (14)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (15)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (16)
 
 
المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية (17)

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

قناة السويس

مشروعات الكهرباء والمياه والصرف

المنطقة لاقتصادية

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