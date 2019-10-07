رئيس المنطقة الاقتصادية: انهاء مفاوضات بعض التعاقدات خلال الشهور المقبلة

كتب مدحت عادل - تصوير اشرف فوزى

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قرب انتهاء المفاوضات الجارية مع موانئ دبي العالمية في تطوير وتنمية منطقة صناعية بالعين السخنة ليتم توقيع التعاقد بين الجانبين خلال الشهور القليلة المقبلة.

ولفت إلى أنه بالتوازي يتم العمل على إنهاء كافة المفاوضات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5.25 كم2 بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية بنحو 185 مليون دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ، ليبلغ إجمالي استثمارات المنطقة 6.9 مليار دولار.

وأضاف يحيى زكي أن نهاية العام الحالي يشهد الانتهاء من مفاوضات الهيئة وتحالف تويوتا NYK بولوريه الفرنسي العالمي للتعاقد على تشغيل رصيف الرورو بشرق بورسعيد الجديدة بطول رصيف 600 متر بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن الهيئة حالياً تقوم بمراجعة كافة العقود بصياغتها القانونية تمهيداً للتوقيع النهائي مع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل.