رئيس القابضة الكيماوية: مفاوضات لتجديد ترخيص ملاحتى سبيكة وبورفؤاد

كتب عبد الحليم سالم

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن ملف الملح من الملفات التى نوليها اهتماما كبيرا، نظرا لأهميته للشركات التابعة، لافتا أن القابضة تمتلك شركتين لصناعة وإنتاج الملح،هما النصر للملاحات والمكس للملاحات.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن شركة النصر تمتلك ملاحتين الأولى هى ملاحة سبيكة بشمال سيناء، وتمثل 75% من إنتاج الملح لشركة النصر كما نسعى لتجديد ترخيصها أيضا.

أوضح أنها من أنقى ملاحات مصر لكنها متوقفة ولا تعمل إلا بصورة جزئية نتيجة الأوضاع الأمنية بشمال سيناء، وبالتالى فإن الملح الذى كان يتم تصديره منها متوقف أيضا.

أشار أننا نبحث مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سبل تشغيل الملاحة بشكل طبيعى.

أما ملاحة برج العرب فيتم فيها حاليا تطوير فنى وتحديث لزيادة العائد منها وضخ استثمارات جديدة فيها.

وحول ملاحات شركة المكس قال عماد الدين مصطفى: إن فيها ملاحة المكس وملاحة بورفؤاد والتى نسعى لتجديد ترخيص الملاحة مع محافظة بورسعيد وحل بعض المشكلات حولها، مع تطوير ملاحة المكس، والتى سيتم شق طريق فيها وبالتالى من حق الشركة المطالبة بالتعويض المناسب، والحفاظ على الملاحة مع إمكانية إدخال مستثمرين معنا للتطوير، وإنتاج الكيماويات وعدم الاقتصار على إنتاج الملح فقط.