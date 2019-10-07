رئيس العراق: مطالب الشعب العراقى ليست مستحيلة ويجب أن نتكاتف جميعا

كتب هيثم سلامة

أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن الشباب الذين سقطوا فى المظاهرات تركوا جرحا فى الصدور لا يبرأ بالتطمينات.

وأضاف الرئيس العراقى، يجب أن نتكاتف جميعا لنطبب جراح العراق فى تلك المحنة، ونمضى إلى الأمام متحدين يشد أحدنا الأخر، بما يحفظ هيبة الدولة، ويرسى بناء مؤسساتها.

وأضاف، من يهتف حتى يطالب بحقه عراقى، ومن يحمى المؤسسات من عناصر الجيش والشرطة عراقى، مطالب الشعب العراقى ليست مطالب مستحيلة وهى فى صلب مسؤولية أى دولة تمثل شعبها.

وتابع، هناك من يريد استثمار كل تناحر داخل بلدنا ولكن الأساس هو إرادة الشعب ولابد التصالح بين الأحزاب والمواطنين والجماعات، وتلك الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم والشعور العام لحاجة البلد إلى الإصلاح.