رئيس السنغال يعرب عن سعادته باستقرار السودان

أ ش أ

أعرب الرئيس السنغالي مكي سال عن سعادته باستقرار الأحوال في السودان.. مشيدا بالدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعض الدول الإفريقية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية والمساعدة في التوصل لاتفاق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الاثنين - أن السفير خالد عبد القادر شكري سفير السودان لدى السنغال قدم أوراق اعتماده للرئيس السنغالي، ونقل له تحيات وتهاني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وثمن رئيس السنغال العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا العلاقات الثقافية والمنح، التي ظل السودان يقدمها للسنغال لمدة عقود، وبفضلها تخرج مئات الطلاب السنغاليين، وتقلدوا مناصب رفيعة في الخدمة المدنية.

من جانبه، قال السفير السوداني في السنغال، إن العلاقات بين البلدين تاريخية؛ مما شجع على فتح السفارة السودانية بداكار في عام 1999، معربا عن تطلعه لتمثيل دبلوماسي سنغالي مقيم في الخرطوم خدمة للعلاقات الثنائية المتطورة.