رئيس أركان الجيش الباكستانى يزور الصين للقاء مسؤولين عسكريين

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أعلن الجيش الباكستاني وصول رئيس أركانه، الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الاثنين إلى الصين في زيارة رسمية يلتقي خلالها بمسؤولين عسكريين.

وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن باجوا سيشارك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في اجتماع مع رئيس الوزراء والرئيس الصيني، مضيفة أن رئيس الأركان الباكستاني سيلتقي بالقيادة العسكرية الصينية.

وأوضحت القناة أن عمران خان سيتوجه إلى العاصمة الصينية بكين في وقت لاحق اليوم في زيارة تستغرق 3 أيام، مشيرة إلى أن خان من المتوقع أن يناقش القضايا الثنائية والإقليمية مع المسؤولين الصينيين.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين باكستان والهند حول إقليم كشمير.