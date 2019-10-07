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خلال ساعات.. نظر طعن 11 ضابطًا على حكم حبسهم فى "أحداث قسم حدائق القبة"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:00 ص
خلال ساعات.. نظر طعن 11 ضابطًا على حكم حبسهم فى "أحداث قسم حدائق القبة" ارشيفية
كتب هدى أبو بكر

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تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة على حكم حبسهم عامًا، مع إيقاف التنفيذ فى قضية أحداث قسم شرطة حدائق القبة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس المحكوم عليهم فى القضية لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، فى قضية اتهامهم بقتل 22 شخصًا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة، وقت أحداث ثورة يناير.

ويطالب الطاعنون فى القضية، محكمة النقض بقبول طعنهم، وإلغاء حكم إدانتهم وفقًا لما قدمه دفاعهم للمحكمة، تضمنت أوجه الطعن على حكم محكمة الجنايات في القضية.

ووجهت النيابة العام للمتهمين، تهم قتل بعض المتظاهرين خلال ثورة يناير باستخدام الأسلحة، بالمخالفة للقواعد والتعليمات.

 

 

 

 


محكمة النقض

جنايات القاهرة

طعن 11 ضابط

احداث قسم حدائق القبة

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