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حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الأسلحة بالمطرية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:21 م
حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الأسلحة بالمطرية اسلحه،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية .   

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة المطرية، مفادها قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى، اثناء تواجده بأحد الأفراح الشعبية بمنطقة عرب الحصن دائرة القسم، وتحصله على الذخائر من احد الأشخاص "م.م.ب" 34 سنة عاطل، وأن الأخير يزاول نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر باتخاذه من مسكن كائن شارع جامع عبد الرحمن من شارع محمد نجيب ـ دائرة قسم شرطة المرج مكانًا لتخزين الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه وتم ضبط"سلاح نارى (بندقية خرطوش محلى الصنع " ساقية " عيار 12 مم )، بندقية خرطوش بروحين محلى الصنع عيار 12 مم، بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم، 3 سلاح نارى (فرد خرطوش عيار 12 مم )، وفرد خرطوش عيار 16مم، 2 سلاح نارى ( 2 فرد روسى عيار 7.62×39مم )، 51 طلقة عيار 12 مم، 8 طلقات عيار 16 مم،5 طلقات عيار 7.62×39مم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

 


مباحث القاهرة

حيازه سلاح

المطرية

الاتجار بالاسلحة

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