سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسوان تنظم اجتماعا تنسيقيا للطلاب استعدادا لأسبوع الجامعات الأفريقية الأول

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:28 م
جامعة أسوان تنظم اجتماعا تنسيقيا للطلاب استعدادا لأسبوع الجامعات الأفريقية الأول الاجتماع التتسيقي لطلاب جامعة اسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت جامعة أسوان اليوم، اجتماعا تحضيريا للطلاب أعضاء لجنة العلاقات العامة والمراسم، استعدادا لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الحالى، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وقال الدكتور مجدى محمد على رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع تضمن اختيار الطلاب والطالبات المشاركين فى هذه الفاعلية والذين تم اختيارهم من مختلف كليات الجامعة بشكل عام ومن كليات الالسن والأداب والآثار بشكل خاص من أجل مرافقة مرافقة وفود الجامعات الأفريقية والمصرية المشاركة طوال فترة وجودهم بأسوان.
 
وأوضح أن الطلاب الذين تم اختيارهم يشترط فيها اتقان اللغة حتي يستطيعوا التعامل مع الوفود الأفريقية بسهولة ويسر علاوة على حسن المظهر واللباقة باعتبارهم سفراء لجامعة أسوان أمام الجامعات الآخرى، مشيرا إلى أن تنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية يأتى تزامنا مع اختيار أسوان مؤخرا كأفضل جامعة على مستوى العالم فى الاستشهادات وفقا لتصنيف التايمز البريطانى مما يؤكد أن أسوان تعد جامعة رائدة وواعدة .
 
وأضاف الدكتورعزت عبدالرحمن نائب المنسق العام لأسبوع الجامعات الأفريقية، أن هذا الأسبوع لا يعتبر حدثا خاصة بجامعة أسوان فقط ولكنه فاعلية دولية كبرى وهامة لمصر كلها، لذا يبذل جميع منظمى هذا الأسبوع أقصى جهد حتى تبدو أسوان فى أفضل صورها أمام وفود الجامعات الأفريقية التى يبلغ عددهم 21 جامعة، بالإضافة إلى أكثر من 20 جامعة مصرية آخرى .
 
 
 
 

 

 


الجامعات الافريقية

جامعة اسوان

أسبوع شباب الجامعات الأفريقية

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة أسوان تستضيف الأسبوع العربى الأفريقى.. 19 أكتوبر

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 03:00 ص

جامعة القاهرة تستعد للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول بأسوان

السبت، 05 أكتوبر 2019 05:00 ص

جامعة أسوان تستعد لتنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول ..أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 03:48 م

19 دولة تشارك فى أسبوع شباب الجامعات الافريقية بجامعة أسوان

الأحد، 08 سبتمبر 2019 12:12 م

تعرف على 10 فعاليات بأسبوع الجامعات الأفريقية فى أسوان أكتوبر المقبل

الإثنين، 29 يوليه 2019 10:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة