جامعة أسوان تنظم اجتماعا تنسيقيا للطلاب استعدادا لأسبوع الجامعات الأفريقية الأول

وقال الدكتور مجدى محمد على رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع تضمن اختيار الطلاب والطالبات المشاركين فى هذه الفاعلية والذين تم اختيارهم من مختلف كليات الجامعة بشكل عام ومن كليات الالسن والأداب والآثار بشكل خاص من أجل مرافقة مرافقة وفود الجامعات الأفريقية والمصرية المشاركة طوال فترة وجودهم بأسوان.

وأوضح أن الطلاب الذين تم اختيارهم يشترط فيها اتقان اللغة حتي يستطيعوا التعامل مع الوفود الأفريقية بسهولة ويسر علاوة على حسن المظهر واللباقة باعتبارهم سفراء لجامعة أسوان أمام الجامعات الآخرى، مشيرا إلى أن تنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية يأتى تزامنا مع اختيار أسوان مؤخرا كأفضل جامعة على مستوى العالم فى الاستشهادات وفقا لتصنيف التايمز البريطانى مما يؤكد أن أسوان تعد جامعة رائدة وواعدة .

وأضاف الدكتورعزت عبدالرحمن نائب المنسق العام لأسبوع الجامعات الأفريقية، أن هذا الأسبوع لا يعتبر حدثا خاصة بجامعة أسوان فقط ولكنه فاعلية دولية كبرى وهامة لمصر كلها، لذا يبذل جميع منظمى هذا الأسبوع أقصى جهد حتى تبدو أسوان فى أفضل صورها أمام وفود الجامعات الأفريقية التى يبلغ عددهم 21 جامعة، بالإضافة إلى أكثر من 20 جامعة مصرية آخرى .