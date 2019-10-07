الرئيسية أخبار عاجلة توقف طريق الفيوم الصحراوى بعد إصابة شخص فى حادث تصادم الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:03 ص حادث مرورى - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. حادث مرورى بطريق الصحراوى زحام مرورى بالفيوم سيارة تنقل مصاب توقف حركة المرور مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصرع عامل وزوجته ونجاة 3 من أبنائهما فى حادث مرورى بالصف الأحد، 29 سبتمبر 2019 01:30 م إصابة 3 أشخاص وتحطم 8 سيارات فى حادث مرورى بالمنيا الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 11:47 م توقف حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قلما بسب حادث تصادم الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:04 م مصرع شخص فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بطريق طنطا بسيون بالغربية الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:45 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه تعرف على أسباب معاقبة مدير عام بسبب حرمانه موظفة من "ساعة الرضاعة" مصرع شخصين على الأقل وإنقاذ 22 فى غرق مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة التعليم: مراجعة قيد الطلاب بالمدارس الدولية لتحقيق نزاهة نتائج الشهادة العامة علماء يتحكمون فى عقول الطيور ويغيرون تغريداتها.. اعرف التفاصيل الزمالك ينتظر قرار "كاف" بشأن جينيراسيون ضمن تحضيرات مواجهة الأهلى الجزائر تفتقد ادم وناس فى أول مباراتين بتصفيات أفريقيا 15 أكتوبر بدء حجز وحدات سكن مصر بـ5 مدن جديدة واستكمال مقدم الحجز لمدة شهر أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها المزيد من Trending Plus
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