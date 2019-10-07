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تنشيط السياحة بالإسكندرية: الدعم الكامل لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:18 م
تنشيط السياحة بالإسكندرية: الدعم الكامل لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى المؤتمر الصحفى لمهرجان الإسكندرية السينمائى
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكدت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الهيئة، عن الدعم الكامل الذى يقدمه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى، للخروج بالشكل الذى يليق به.

 

وأشار محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إلى أنه فى إطار ذلك تم التنسيق مع الجهات المسئولة بالمحافظة لرفع كفاءة محيط دار الأوبرا من تشجير ونظافة وانارة ورصف وأيضا تنظيم الهيئة لمارثون يوم الجمعة القادم، تحت شعار "لا للإرهاب ولا للإدمان" ينطلق من أمام المنتزة مرورا بطريق الكورنيش بمشاركة الدول المشاركة بالمهرجان، كما تنظيم الهيئة أيضا مسابقة للتصوير الفوتوغرافى تحت عنوان" إسكندرية فى صورة" على هامش المهرجان والمقرر لها افتتاح معرض الصور يوم السبت 12 أكتوبر فى تمام الخامسة مساءا بمركز الحرية للابداع لإعلان أسماء الفائزين فى المسابقة.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول حوض البحر المتوسط فى دورته الـ35 برئاسة الناقد الأمير أباظة، وفى بداية المؤتمر توجه رئيس المهرجان بالشكر الحضور والتهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، وأعلن عن شعار المهرجان هذا العام وهو السينما والتجريب وتنظيمه ورش عمل عن التجريب وأيضا دروس السينما، كما يكرم المهرجان هذا العام الفنان القدير محمود قابيل والمخرج الكبير محمد فاضل.

 

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائى تقام فعاليته الـ35 فى الفترة من 8 حتى 13 أكتوبر بمشاركة 30 دولة ودولة الشرف هى دولة إسبانيا.


الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة

الاسكندرية

مهرجان الاسكندرية السينمائى

تنشيط السياحى

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