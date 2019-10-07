" تموين الإسكندرية " : تحرير 9 محاضر غش تجارى

وأشار بيان صادر اليوم ، إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على العلامات التجارية المسجلة لحماية الملكية الفكرية ، كما تم تحرير محضر جنحة اقتصادية ضد صاحب محل أحذية شهير لتقليد واستغلاله علامة تجارية شهيرة مملوكة لشركة كبيرة ، والتى أحدثت لبس على المستهلك.

كما تحرير محضر جنحة اقتصادية ضد صاحب محل ألبان لاستغلاله علامة تجارية شهيرة مملوكة لمحل شهير أحدثت خلط على المستهلك، وتحرير 3 محاضر جنحة اقتصادية ضد أصحاب مكتبات تقوم ببيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة مملوكة للغير، وكذلك تحرير محضر جنحة اقتصادية ضد صاحب كافتيريا لاستغلاله علامة تجارية شهيرة لاحد الكافتيريات وتحرير محضر غش تجارى لاحد محطات وقود السيارات بعد سحب عينة مغشوشة من البنزين غير مطابقة للمواصفات وتحرير محضر غش تجاري لمستودع محطة وقود لوجود بنزين غير مطابق للمواصفات. ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .