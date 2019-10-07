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تعرف على أماكن فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق بالغردقة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:00 ص
تعرف على أماكن فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق بالغردقة قطع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،  فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية. 

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن من المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها اليوم الإثنين، منطقة الكوثر الجديدة، ومبارك 2.
 
كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الضرائب العامة، وضرائب المبيعات، والدير بالنجدة، والمنطقة المحيطة به، وآخر شارع المدارس . 
 
كذلك وطبقا للخطة الموضوعة لصيانة المحولات الدورية، سيتم فصل التيار الكهربى عن منطقة الأمن المركزى، ومركز تدريب الشرطة يوم الأربعاء المقبل، وأيضا سيتم فصل التيار الكهربى عن تقسيم الأحياء بالغردقة يوم الخميس وذلك بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة2 ظهرا لأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

 


الغردقة

صيانة المحولات

البحر الأحمر

منطقة الكوثر الجديدة

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