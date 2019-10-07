تعرف الأغذية وتحدد سعرها وتوفر الدفع ببطاقة الإئتمان..شاب مصرى يبتكر عربة تسوق ذكية

شعبان هدية

الابتكار فى عالم التسوق الغذائي أصبح له تأثير كبير في سوق الاستثمار وله تواجد كبير بين تجمعات دعم الأفكار الجديدة ، خاصة عندما يتم ابتكار وسائل تسهيل عملية التسوق وربطها بعالم الإلكترونيات والكمبيوتر.

ومن هذا المنطلق ابتكر الشاب المصرى أحمد بشري، عربة تسوق ذكية قد تغير شكل تسوق الأغذية في المتاجر الغذائية الضخمة، ولأول مرة فى العالم يتم ابتكار عربة تسوق إلكترونية بالكامل.

العربة الإلكترونية تقوم بمعرفة الأغذية التي توضع فيها وتحدد سعرها، وتتيح لك الدفع ببطاقة الإئتمان، بجهاز مثبت في العربة، منهيا بذلك التعامل مع "الكاشير".

الشاب أحمد بشري و عربة التسوق الذكية

وأكد بشري، الذي أسس مع آخرين شركة "كايبر" في مدينة كالجري بكندا، خلال مشاركته فى معرض جايتكس دبى 2019 ، أن الإقبال كبير جدا على عربته في الولايات المتحدة وكندا، من قبل متاجر الأغذية الضخمة، وأنه يطمح للتوسع للشرق الأوسط.

أحمد بشري الذى درس علوم الكمبيوتر بجامعة ألبيرتا الكندية، أكد أن ردود الأفعال من المتسوقين المستخدمين للعربة الذكية، كانت ممتازة، وتجاوزت درجة 9 من 10.



العربة الذكية العربة الذكية

وتوفر العربة الذكية، حسبما ذكر موقع سكاى نيوز ، شاشة إلكترونية، تتيح للمتسوق رؤية المنتجات التي وضعها بالعربة، مع سعر كل منها، بالإضافة لوزن وسعر الفواكه والخضار، والعروض الخاصة التي يوفرها المتجر.

وهناك بالفعل ابتكارات في مجال الأغذية كثيرة الفترة الأخيرة ومنها المخبز الذكي، الذي يوفر أنواع الخبز الطازج، من دون خباز، باستخدام جميع المكونات، ويضعها في واجهة زجاجية، حيث يمكن للمشتري اختيار نوع الخبز المفضل، بالنقر على لوح إلكتروني، بما يضمن للمشتري خبزا طازجا، بفترة زمنية أسرع، على عكس أغلب أقسام المعجنات في المتاجر الغذائية، التي تجهز الخبز في الصباح بكميات كبيرة.