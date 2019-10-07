تركيب المجسمات الخشبية داخل الزجاج صناعة يعيد اكتشافها معرض تراثنا

صناعتى الرسم على الرمال وتركيب المجسمات الخشبية التاريخية داخل الزجاجات، هكذا لخص إبراهيم عنتر صاحب الـ32 عاما مهنته والتى لا يعلم عنها الكثير منا أى معلومات وتندرج تحت بند المشروعات الصغيرة.

ويقول عنتر لـ"اليوم السابع" والذى يشارك بمعرض تراثنا، إنه يرسم على الرمل منذ 7 سنوات ويركب المجسمات داخل الزجاجات ويشير إلى أن مهنته غير متعارف عليها فى مصر لكنها تحظى باهتمام كبير فى الخارج، مشيرا إلى أنه شارك فى معرض البحرين وكان هناك غقبال على منتجاته.

وأضاف أن تلقى دعم من جهاز المشروعات الصغيرة عبر المشاركة فى المعارض الخارجية والمشاركة فى عدد كبير من المعارض الداخلية دون أن يدفع مقابل لذلك، لافتا إلى أنه شارك مع جهاز المشروعات الصغيرة فى معرض بالبحرين وآخر فى شرم الشيخ.