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تركيا تدفع ثمن سياسات أردوغان الفاشلة: الليرة تفقد 8% من قيمتها

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:42 م
تركيا تدفع ثمن سياسات أردوغان الفاشلة: الليرة تفقد 8% من قيمتها أردوغان
كتب أمين صالح

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كشفت صحيفة أحوال التركية عن تراجع كبير لليرة اليوم الاثنين مقابل الدولار، معللة ذلك بالتصريحات التى ذكرها البيت الأبيض بأن القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك فى العملية العسكرية التى تنوى أنقرة شنّها ضدّ قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

 

وقالت زمان، إن الليرة التركية حوالى 30% من قيمتها أمام الدولار فى أزمة عصفت بالعملة العام الماضى نتجت عن مخاوف حيال التدخل السياسى فى السياسة النقدية، وكذلك تدهور فى العلاقات بين واشنطن وأنقرة فى حين انخفضت الليرة ما يقترب من 8% من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

 

ونقلت صحيفة أحوال عن المرصد السورى لحقوق الإنسان، تأكيده أن الفصائل الموالية لتركيا والتى تنشط فى منطقتى "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف مدينة حلب، بدأت بالتحرك نحو الأراضى التركية للوصول إلى الحدود التركية السورية فى الجهة المقابلة لمنطقة شرق الفرات، بعد أن تلقت أوامر من الجانب التركى برفع الجاهزية والاستعداد التام فى إطار العملية العسكرية التركية المرتقبة شرق الفرات.

 

ولفت التقرير، إلى وجود مخاوف شعبية من اجتياح تركى لمنطقة شرق الفرات فى أى لحظة مضيفا أن أن فصائل موالية لتركيا تنشط فى الشمال السورى وتواصل استعدادها للتوجه شرق الفرات للمشاركة بالعملية العسكرية التركية المرتقبة هناك، بعد أن كانت اندمجت فى هيكل عسكرى واحد قبل أيام بطلب من الحكومة التركية.


تركيا

امريكا

الليرة

اردوغان

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