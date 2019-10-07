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ترامب يحذر أردوغان: إصابة أى جندى أمريكى بسوريا ستسبب لك مشكلة كبيرة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:52 م
ترامب يحذر أردوغان: إصابة أى جندى أمريكى بسوريا ستسبب لك مشكلة كبيرة ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

وأضاف خلال كلمة له: "أبلغت أردوغان بعدم  السماح بإصابة أى جندى أمريكى، وأنه حال حدوثه ستكون هناك مشكلة كبيرة"، مستطرداً:"لن نقبل بإعادة 50 أو 60 ألف متطرف من سوريا إلى جوانتانامو".

وتابع ترامب: "لدينا 50 جنديا فقط فى مناطق شمال سوريا"، مردفاً:"نرغب بإعادة قواتنا إلى موطنهم وتم انتخابى على هذا الأساس".

واستطردالرئيس الأمريكى، : "أنفقنا ما يزيد عن 2.3 مليار دولار على المعركة ضد داعش"، مردفاً:"لسنا رجال شرطة ولن نحمى المنطقة هناك".

 


ترامب

امريكا

اردوغان

تركيا

سوريا

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