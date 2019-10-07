تحصين مليون و648 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة للحيوانات وتكريس البحث العلمى لزيادة الكفاءة الإنتاجية للماشية والتحسين الوراثى .

وشدد محافظ البحيرة على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذلك تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية .

وأوضح أنه تم وضع خطة متكاملة لعمل التحصينات اللازمة للماشية بكافة القرى والمراكز بالمحافظة، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة .

وأشار إلى أنه تم تحصين مليون و648 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بنسبة 96% من المستهدف، وأنه جارى تكثيف القوافل البيطرية بكافة المراكز خاصة بالمناطق النائية.