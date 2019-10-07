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تحرير 1372 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:18 م
تحرير 1372 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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شنت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال غزالى مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1372 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 521مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و49 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و59مخالفة انتظار خاطئ وحجز20 سيارة وبدون لوحات و151 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو30 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير27 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 19 مخالفة بيئة و 118 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 32 مخالفة خط السير و25 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و26 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 30 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 24 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 72مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارة متروكة و23 مخالفة إزالة فاميه وتحرير41 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و62 مخالفة مواقف عشوائية و19 مخالفة طمس لوحات معدنية و43 مخالفة تحميل ركاب بالأجر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


 

 

 


امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

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مرور الاسماعيلية

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